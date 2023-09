Fórum debate o acesso de pessoas com deficiência a serviços de fisioterapia

De acordo com a Associação Brasileira de Fisioterapia Funcional (Abrafin), o Fórum busca identificar as barreiras em relação ao acesso ao serviço de fisioterapia, ampliar essa discussão aos órgãos municipais, estaduais e federais e propor ações que possibilitem a implementação de uma atuação que atenda aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Fórum “Nada sobre nós, sem nós”, que integra a programação do VII Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, discutirá as questões que envolvem o acesso da pessoa com deficiência aos serviços de fisioterapia funcional . O debate ocorrerá em Fortaleza nesta quinta-feira, 7, às 15 horas.

O debate reunirá profissionais, principalmente fisioterapeutas especialistas em Saúde da Criança e Adolescente e no Adulto e Idoso, usuários do sistema de saúde, familiares e pessoas com deficiência.



O Fórum também planeja a elaboração de um documento que possa subsidiar propostas para futuras ações mais efetivas quanto ao modelo fisioterapêutico assistencial da fisioterapia neurofuncional.



Com o tema “Promovendo a funcionalidade centrada na pessoa e na família”, o VII Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional tem início nesta quarta-feira, 7, e seguirá até sábado, 9, no Centro de Eventos de Fortaleza.

O evento contará com exposições, palestras, mesas temáticas e oficinas, buscando promover discussões sobre a neurofuncionalidade para as pessoas interessadas na temática. A programação completa e mais detalhes sobre as inscrições podem ser acessadas no site do Congresso.