Chacina do Curió: 2º julgamento de PMs acusados começa nesta terça

No total, 33 policiais militares foram denunciados ao Ministério Público do Ceará (MPCE) em um processo que aponta a forma como os agentes atuaram durante cerca de três horas em bairros da Grande Messejana.

O primeiro julgamento ocorreu em junho deste ano, e quatro policiais militares foram condenados pelos 11 assassinatos. Cada acusado recebeu mais de 200 anos de prisão; os PMs foram considerados culpados por tentativa de homicídio e tortura.

Nesta terça, 29, os oito réus serão julgados por omissão do dever agir. Segundo a denúncia do MPCE, os agentes se recusaram a prestar assistência aos feridos e às pessoas em situação grave e de iminente perigo, mesmo com os chamados da população.

Os oito policiais acusados são Thiago Aurélio de Souza Augusto, Thiago Veríssimo Andrade Batista Carvalho, Gerson Vitoriano Carvalho, Gaudioso Menezes de Matos Brito Goes, Josiel Silveira Gomes, José Haroldo Uchoa Gomes, Ronaldo da Silva Lima e Francinildo José da Silva Nascimento.

Representantes do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca), da Anistia Brasil, do Movimento Negro Unificado e Mães do Curió estão presentes no Fórum Clóvis Beviláqua.

A professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e membro do movimento Mães do Curió, Camila Holanda, espera que a Justiça possa reparar os danos que a Chacina causou, principalmente, aos familiares das vítimas.