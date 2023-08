Julgamento do Curió é interrompido após foto dos jurados ser divulgada

No segundo dia do segundo julgamento dos réus acusados pela Chacina do Curió, nesta quarta-feira, 30, a sessão foi interrompida por cerca de 40 minutos após uma das pessoas presentes tirar uma foto que permitia a identificação dos jurados. A imagem foi postada por uma estudante de Direito em sua conta no Instagram.

As partes foram chamadas pelo colegiado de juízes que preside o julgamento para sala secreta a fim de que seja deliberada a anulação ou não do corpo de jurados. Após a reunião, o julgamento foi retomado, com a oitiva da segunda testemunha de acusação. A jovem teve o acesso ao Salão do Júri suspenso.



Durante a manhã, já haviam sido ouvidas duas vítimas sobreviventes. Na terça, outros dois sobreviventes também depuseram.