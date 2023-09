Educação ambiental: evento no Rachel de Queiroz orienta sobre manejo de resíduos sólidos

Ações de limpeza e de educação ambiental foram realizadas no Parque Rachel de Queiroz na manhã deste sábado, 2, no bairro Presidente Kennedy. O evento, realizado pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP), contou com apresentação de atividades e equipamentos ligados à política de gerenciamento de resíduos sólidos. Pessoas de todas as idades curtiram oficinas educativas, atividades lúdicas, com distribuição de brindes e mudas.

Segundo Thiago Mafra, coordenador especial de Limpeza Urbana da SCSP, serão realizados eventos semelhantes em todas as regionais em cronograma executivo que ainda está sendo definido pela pasta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente escolheu o Parque Raquel de Queiroz porque é um parque amplo de bastante movimentação e que foi um ponto requalificado, né? Nos últimos anos, ele é um marco na nossa gestão de resíduos na cidade", pontuou.