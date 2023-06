Estação do Bicicletar é inaugurada no Parque Rachel de Queiroz

Uma nova estação do Bicicletar foi inaugurada neste sábado, 3, no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. A estrutura tem 14 bicicletas que podem ser compartilhadas pelos cidadãos. Esta é a 192ª estação de Fortaleza.

A inauguração foi planejada pela Prefeitura de Fortaleza como forma de comemorar o Dia Mundial da Bicicleta. Também foi celebrado o alcance do número de 6 milhões de viagens realizadas por meio do sistema.



Na ocasião, Antônia Cláudia Monteiro dos Santos, 51, usuária que fez a viagem de número 6 milhões, ganhou uma bicicleta como prêmio. “Quando ligaram, eu nem acreditei”, conta. A dona de casa explica que usa o Bicicletar para realizar exercícios e a lazer.

A viagem premiada foi feita na Praia de Iracema. “Eu moro lá no Castelão. Lá não tem estações. Acho que na Arena era para ter. A gente sente falta”, afirma. Com a nova bicicleta, Cláudia conta que pretende usar ainda mais o modal.

Foi premiada também a pessoa que fez mais viagens no período de um ano. Fabiana Solidade da Silva, 29, explica que começou a utilizar a bicicleta compartilhada todos os dias voltando para a casa após deixar os filhos na escola.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-06-2023: Antônia Cláudia Monteiro dos santos - 51 anos . Prefeitura entrega nova estação do bicicletar no Parque Rachel de Queroz, no dia mundial da bicicleta. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

“Eu não imaginava que seria a pessoa que mais usava. Porque começou a se tornar uma coisa tão normal para mim”, relata. Fabiana afirma que a bicicleta apresenta vantagens compara ao ônibus, outro modal que sempre utiliza.

“Tem a vantagem de eu não precisar pagar, porque uso o Bilhete Único, e ficou mais fácil andar de bicicleta pelas ciclofaixas. Não é tão perigoso como era antes”, conta. A operadora de caixa diz que o equipamento ganhado na premiação facilitará o seu deslocamento.

Além das duas adultas, uma criança usuária do Bicicletar foi premiada. Gabriel Fernandes, 5, ganhou a bicicleta depois de ter feito 88 viagens em um ano. O pai do menino, Romário Fernandes, 38, explica que sempre leva o filho para brincar na Praça Luiza Távora, onde tem uma estação do Mini Bicicletar.

“Ir para a praça brincar faz parte do nosso cotidiano, a gente vai três quatro vezes por semana. E a bicicleta tem sido um dos recursos que eles mais procuram, que eles mais gostam de fazer.”, conta Romário.

O bombeiro militar acredita que andar de bicicleta tem ajudado em diversos aspectos do desenvolvimento dos filhos. “Você tem essa brincadeira que gasta energia, que é uma atividade física, que envolve condicionamento mesmo, desenvolvendo equilíbrio, motricidade”, afirma.

Romário espera que o incentivo para andar de bicicleta hoje possa fazer com que as crianças cogitem o modal como meio de transporte primário. Por isso, ele espera que a cidade esteja cada vez mais preparada para acolher os ciclistas.

Verba de R$ 5 milhões será usada para melhorar infraestrutura cicloviária

Fortaleza foi uma das 10 cidades do mundo selecionadas para participar da iniciativa Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici), em parceria com a Global Designing Cities Initiative (GDCI). A Capital receberá US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões) para melhorar a infraestrutura cicloviária

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a verba será utilizada para aumentar o número de estações do Bicicletar e para estender a malha de ciclofaixas e ciclovias de Fortaleza. “Até 2024, nós vamos ter o total de 210 estações do Bicicletar. A meta é, até 2024, estender para 600 km de ciclofaixas e ciclovias”, disse em coletiva de imprensa. Atualmente, Fortaleza tem 192 estações e 419,2 km de malha cicloviária.