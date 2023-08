Fortaleza: Prefeitura lança pacote de ações para alcançar 50% de reciclagem

Prefeitura de Fortaleza lança pacote de ações para manejo de resíduos sólidos e incentivo à reciclagem Crédito: Tainá Cavalcante/Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza deve implementar ações na tentativa de alcançar metas "desafiadoras" no manejo de resíduos sólidos em oito anos. Uma delas é alcançar 50% de reciclagem dos resíduos recicláveis coletados. Objetivo é instalar 500 ilhas ecológicas, 350 lixeiras subterrâneas e 350 ecopontos de coleta coletiva, além de fortalecer as operações "Tira-Treco" e "Re-Ciclo". A Câmara de Economia Circular, a primeira do País, e o Observatório de Resíduos Sólidos, serão lançados no próximo mês de setembro. O Programa Mais Fortaleza foi lançado na tarde desta segunda-feira, 28, no Paço Municipal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ainda em setembro, a gestão planeja instalar mais três Ecopontos, oito ilhas ecológicas e cinco lixeiras subterrâneas. A previsão é chegar a 130 Ecopontos, 150 ilhas ecológicas e 100 lixeiras subterrâneas até o fim da gestão.

Os Ecopontos são espaços para o recebimento de resíduos de maior volume, como móveis e eletrodomésticos velhos, restos de madeira, de poda e entulho. As ilhas ecológicas são estruturas de metal vazadas para entrega de material reciclável, que são coletados pelos catadores do Re-Ciclo. No caso das lixeiras subterrâneas, são para lixo comum e doméstico. O lixo armazenado no contêiner é coletado por meio de um sistema hidráulico de pressão, e está incluída na coleta domiciliar. A operação Tira-Treco terá execução em todos os fins de semana. Projeto itinerante faz coleta de materiais de grande volume. Junto aos mutirões de limpeza urbana, objetivo é recuperar 700 pontos de lixo até dezembro de 2024. O projeto Re-Ciclo, plataforma de coleta seletiva da Prefeitura, será expandido e passará a atuar nos bairros Cidade 2000, Cocó, Papicu e Parque Dois Irmãos, até dezembro deste ano. Atualmente, o projeto já atende os bairros Centro, Praia de Iracema, Varjota, Meireles, Mucuripe, Aldeota, Guararapes e Vila União. Conforme Paulo Lustosa, superintendente da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento (Acfor), não será possível atingir as metas sem adesão e engajamento da população. "Em paralelo, a gente aposta que a ampliação da infraestrutura que está prevista no Mais Fortaleza", disse. Segundo ele, o investimento é estimado em torno de R$ 50 milhões ao longo dos próximos anos. As ações mais caras, como os Ecopontos, que serão ampliados, já estão previstas nos contratos de concessão. "Mas o grande desafio na política de resíduos sólidos nunca foi investimento. É a operação. Você gasta muito mais com a manutenção do serviço do que com a aquisição", explica.

No primeiro semestre deste ano, a Prefeitura recolheu 371.679 toneladas de lixo com a coleta domiciliar e 399.810,24 toneladas foram retiradas de pontos de descarte irregular nas ruas. Ou seja, Fortaleza recolhe mais lixo em ponto irregular do que na porta das casas. Outras 64.199,54 toneladas foram destinadas, corretamente, nos Ecopontos. "Se a gente conseguir desviar o volume do lixo lançado na rua para os novos ecopontos, a gente praticamente alcança a meta de igualar ou fazer com que o volume produzido em casa seja maior do que o que tá na rua", avalia. O prefeito José Sarto destacou que o programa é composto por várias ações que se integram. "Hoje, nossa taxa de reciclagem está em torno de 6%. No Brasil, está em 3%. A gente deseja, dentro de mais oito anos, atingir 50% de tudo o que é reciclável possa ser reciclável e se transformar em um ativo econômico, social. É dinheiro que a gente deixa de gerar e girar na economia", projeta Sarto.