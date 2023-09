Laudos da Prefeitura garantem segurança da Ponte dos Ingleses e refutam vistoria do Estado

O canteiro de obras já está sendo montado no local e, em setembro, as obras devem ser retomadas . A informação é da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Segundo o órgão, engenheiros, responsáveis técnicos pelo serviço estrutural e o engenheiro civil e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) Luciano Pamplona assinam os laudos.

Um mês depois de o Governo do Ceará apontar falhas na reforma da Ponte dos Ingleses realizada pela Prefeitura, o Município divulgou nova análise que refuta as alegações . Três laudos com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) afirmam que a ponte está segura e pronta para a continuação das intervenções.

Os profissionais analisaram os documentos da obra, o laudo realizado pela Secretaria de Obras Públicas do Estado (SOP) e fizeram inspeções no local. O documento final, com mais de 400 páginas, foi enviado à Secretaria do Turismo (Setur), detentora do projeto de urbanização da ponte.

“No Parecer Técnico contratado pela Seinf, foram anexados os projetos de reforço estrutural dos pilares e vigas do equipamento e suas revisões, as memórias de cálculo, as especificações técnicas, os ensaios laboratoriais realizados in loco, a metodologia executiva e até mesmo os registros de execução da obra, sendo um compilado de documentos referentes à obra, para fins de comprovação da conformidade total do escopo dos serviços conforme previsto em projeto e sua execução”, diz o órgão em nota.

Procurada, a Setur confirmou o recebimento do ofício com os laudos anexados na quarta-feira, 30. “O material anexado ao documento passará por análise do setor responsável e, após a conclusão dessa etapa, as devidas providências serão tomadas”, informou.



Ponte dos Ingleses: Prefeitura garante que não há risco de colapso

Uma das conclusões da vistoria técnica realizada pela SOP, do Governo do Estado, era de que o reforço estrutural das vigas da ponte não teriam sido feitas conforme o projeto. Com isso, o documento apontou risco de colapso caso houvesse o prosseguimento da obra com a instalação do piso de concreto devido ao peso da estrutura.

Segundo o parecer da Prefeitura, esse risco não existe. “O Parecer de Vistoria da SOP não identifica nenhuma anomalia ou quaisquer manifestações patológicas, nem microfissuras; tampouco foi realizado qualquer tipo de ensaio, nem mesmo um estudo numérico linear ou não linear que justifiquem a afirmação de que a estrutura poderá entrar em colapso em função das cargas que virão a receber”, afirma o texto do ofício enviado à Setur.

O documento explica que, conforme os cálculos elaborados no parecer da SOP, a carga máxima sustentada pelos pilares seria de 23 toneladas-força (tf). No entanto, os testes realizados pela Seinf mostram que a ponte aguentaria 100 tf, 60% a mais.