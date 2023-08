Obra da Ponte dos Ingleses deve ser retomada em setembro, diz secretário

As obras na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, devem ser retomadas em setembro, de acordo com Samuel Dias, secretário municipal da Infraestrutura. A Prefeitura de Fortaleza será a responsável por finalizar a restauração do local após impasse com o Governo do Estado.

Segundo Samuel, o canteiro de obras já está sendo montado. “No próximo mês, em setembro, a gente já vai ver aquele movimento de obra acontecendo lá na Ponte dos Ingleses”, afirmou em entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 29.

Inicialmente, a continuação da obra consistirá na finalização do piso de concreto. Samuel relata que as lajes de concreto pré-fabricadas já estão sendo encomendadas para instalação. Depois, os guarda-corpos serão inseridos, conforme projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).