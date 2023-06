Sobrevivente da Chacina do Curió é primeira testemunha ouvida em julgamento

A primeira testemunha do julgamento da Chacina do Curió, Cícero de Paulo Teixeira Filho, começou a ser ouvida pelo júri na tarde desta terça-feira, 20. O júri popular que julga quatro dos réus da chacina, iniciado às 9h50min, deve ouvir 20 testemunhas, incluindo de acusação e vítimas sobreviventes. As testemunhas de defesa serão ouvidas em outro dia devido à duração do julgamento.

Relembre cronologia da Chacina do Curió

Cícero de Paulo Teixeira Filho tinha 20 anos em 2015, quando a chacina aconteceu. Ele foi baleado diversas vezes e chegou a ser internado na UTI em coma induzido. O primo de Cícero, Jardel Lima dos Santos, 17, foi um dos adolescentes assassinados.

A mãe de Cícero, Sílvia Helena Pereira, afirmou que a expectativa dos familiares é de justiça. Ela deu uma entrevista coletiva com outros membros do movimento "Mães e Familiares do Curió" antes do início do júri.

“Hoje vai ser mais do que provado que eles foram brutalmente assassinados. Os assassinos vão ser mostrados, as pessoas vão conhecê-los, e a justiça será feita”, espera Sílvia.



"Minha família só sabe viver com medo agora", diz sobrevivente da Chacina do Curió



Logo após o crime, Cícero e a família precisaram mudar de bairro. Ele relata o medo sentido por todos. A testemunha afirmou que perdeu 70% do movimento da mão como sequela dos disparos, não consegue levantar o braço e se queixa de se cansar mais rápido. Também diz que tem vivido nesses oito anos com depressão e ansiedade.

