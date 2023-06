Chacina do Curió: Estado deve procurar acordo nos processos de indenização a famílias

O governador Elmano de Freitas falou sobre os processos de indenização que as famílias das vítimas da Chacina do Curió movem contra o Estado do Ceará. Após a sentença de condenação nesse domingo, 25, o Estado vai buscar o acordo com os familiares que movem as ações, segundo ele.



"Com a condenação ocorrida, o Estado deve buscar essas famílias para buscar um acordo na indenização dessas famílias. Nada vai superar o sofrimento dessas famílias, nós temos o dever de cumprir a decisão e buscar um acordo", informou o governador, durante evento no Porto do Pecém, na manhã desta segunda-feira, 26.



O primeira sentença relacionada ao caso Curió foi de condenação dos quatro primeiros réus a 275 anos e 11 meses de prisão, cada um. Um somatório de penas de mais de mil anos, e a maior pena em relação a réus policiais militares na história do Ceará.

Após a sentença, as defesas dos quatro réus informaram que vão recorrer da decisão. Além disso, os advogados entraram com recurso de apelação para um novo júri. A defesa do réu soldado Vidal pontuou que ele só voltará dos Estados Unidos quando o processo transitar em julgado.

Com informações do repórter Carlos Mazza