Colação de Grau da UFC continua a ocorrer de forma remota após três anos; estudantes lamentam

A Universidade Federal do Ceará (UFC) continua a realizar de forma virtual os eventos de Colação de Grau para os estudantes que concluíram as suas graduações. Cerimônia via Sistema Eletrônico de Informações (SEI) foi estabelecida pela Portaria nº 172/2020, durante a pandemia da Covid-19. Porém, com a diminuição dos casos da infecção e o retorno das atividades, alguns alunos lamentam o modelo remoto.

Nessa terça-feira, 8, colaram grau os graduados no semestre de 2023.1. Os egressos contam sentir falta de um evento presencial para comemorar a conclusão dos cursos.

João Gonçalves, 23, concludente do curso de Engenharia Mecânica da UFC no semestre 2022.2, afirma ter esperado a realização da Colação de Grau da forma tradicional. De acordo com ele, após meses sem que os estudantes tivessem contato direto com a instituição, a efetivação de uma cerimônia de encerramento seria importante.

“Sempre considerei o momento de finalização da graduação muito importante. No meu caso, tive de marcar horário para realizar a minha assinatura digital. Não existiu nenhum tipo de cerimônia. Foi bem triste. Estávamos em um processo de voltar à instituição. Me senti apenas como mais um número”, aponta o egresso.

Ainda para João, a cerimônia de conclusão representaria um importante momento para sua família e amigos — o discente ainda grifa ter pensado no momento da Colação assim que iniciou a sua caminhada no ensino superior.

“Penso que o evento seria necessário para coroar uma conquista minha e da minha família. É uma pena, até porque a UFC tem espaços lindos, como a própria Concha. Sempre via as celebrações de anos anteriores, imaginando quando chegaria a minha vez. Infelizmente, não foi possível”, destaca João.