Prefeitura construirá 'reservatório subterrâneo' contra alagamentos na Heráclito Graça

O edital para execução do projeto foi publicado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) em julho deste ano. Conforme a Prefeitura, a expectativa é de que as intervenções tenham início no segundo semestre desse ano, após a conclusão do processo licitatório e assinatura do contrato.

Diante dos frequentes alagamentos na avenida Heráclito Graça durante o período de chuvas, a Prefeitura de Fortaleza anunciou na sexta-feira, 18 de agosto, que deve construir um reservatório subterrâneo com capacidade equivalente a 13 piscinas olímpicas para drenagem e controle de cheias. A obra terá investimento de R$ 24 milhões e intervenções no local devem acontecer durante dez meses.

Em janeiro deste ano, a projeção da Secretaria era de que seria necessário um investimento de R$ 60 milhões para construção de uma tubulação de 1,5 quilômetro. À época, o secretário Samuel Dias, afirmou que o custo seria muito alto e "embora seja um ponto muito conhecido, o transtorno é muito menor que, por exemplo, os problemas nos bairros mais necessitados de ações estruturais de drenagem na Cidade".

O projeto divulgado nesta sexta-feira, no entanto, não consiste em uma tubulação, mas em um reservatório com capacidade para 14 mil metros cúbicos de água, que seria escoada gradativamente para o riacho Pajeú. Segundo a Prefeitura, esse é um conceito ainda inédito em Fortaleza.

A água será escoada por grelhas de drenagem localizadas ao longo da via. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o pavimento asfáltico deve ser substituído por piso em intertravado durante as intervenções. A obra também prevê a construção calçadas acessíveis para facilitar a travessia de pedestres.

Além disso, também será realizada a requalificação da praça Bárbara de Alencar, que terá novos bancos, lixeiras, futmesas e passará por serviços de pintura na meia-quadra de basquete ampliação do playground e melhoria do piso da academia, além de restauro do monumento localizado no espaço.

A Prefeitura também divulgou nesta sexta-feira, um vídeo que demonstra as mudanças em maquete eletrônica.

