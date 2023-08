PM da reserva é preso após atirar contra irmãos, que são PMs da ativa

Repórter do caderno de Cidades

Vítimas reagiram e o autor dos disparos foi ferido no braço. O PM já é réu por tentar matar irmão

Um sargento da Reserva Remunerada da Polícia Militar foi preso em flagrante suspeito de atirar contra dois irmãos seus, também PMs e da ativa. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 19, na localidade de Sapupara, em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza).

Conforme a PM, José Augusto Barros do Prado chegou ao sítio da família, por volta das 14h30min, e efetuou disparos contra as vítimas, que não foram atingidas. Eles reagiram e José Augusto foi ferido no braço esquerdo, tendo sido socorrido em seguida a unidade hospitalar. Ele não corre risco de morrer.