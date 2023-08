PM é preso suspeito de matar a tiros pai e filho no Eusébio

O agente suspeito no envolvimento do crime foi localizado por equipes da Delegacia de Assuntos Internos da CGD, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia Metropolitana do Eusébio. Na ação, quatro armas, um simulacro e um silenciador foram apreendidos e encaminhados para perícia.

Um policial militar foi preso em flagrante suspeito de envolvimento em crime de duplo homicídio de um pai e filho registrado na manhã desta sexta-feira, 18. Os dois foram mortos a tiros dentro de um veículo na avenida Coronel Cícero de Sá, no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A prisão do agente aconteceu no bairro Prefeito José Walter, em Fortaleza .

O caso está a cargo da Delegacia de Assuntos Internos (DAI), ligada à CGD. O órgão também determinou instauração do procedimento disciplinar para devida apuração na seara administrativa.

O crime e as linhas de investigação

Por volta das 7 horas desta sexta-feira, 18, as vítimas, identificadas como Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos, estavam dentro de um carro quando foram atingidos por tiros efetuados por dois homens em uma motocicleta.

Conforme O POVO apurou, Adriano estava conduzindo o carro e o filho no banco do passageiro. O pai do adolescente de 13 anos iria deixá-lo na escola municipal e, no momento da abordagem dos criminosos, teria esboçado reação. Foram dezenas de tiros contra o veículo. Ambos morreram no local.

Ainda segundo a apuração, Adriano da Silva estava com uma quantia em dinheiro da empresa para a qual trabalhava e era considerado "homem de confiança" do proprietário da empresa. Os suspeitos do crime foram embora sem levar a quantia em dinheiro.

Nos primeiros levantamentos, houve a hipótese de morte motivada por discussão de trânsito, mas, conforme uma fonte da Polícia Civil do Ceará, a linha de investigação é considerada fraca. Uma das linhas de investigação do crime, no momento, é de latrocínio, configurado em roubo seguido de morte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi procurada pelo O POVO nesta sexta-feira, 18, para se manifestar sobre o caso, e aguarda resposta. (Colaborou Jéssika Sisnando)