Mulher de 21 anos é presa com 20 kg de maconha no bairro Vila União

Uma mulher de 21 anos foi presa, nessa quarta-feira, 16, suspeita de tráfico de drogas no bairro Vila União, em Fortaleza.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro.