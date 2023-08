Hospital da Mulher recebe torres de videolaparoscopia para triplicar cirurgias eletivas

Com a aquisição, Fortaleza conta com quatro máquinas de videolaparoscopia. Outras duas estão no Instituto Doutor José Frota (IJF).

A videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica que consiste em utilizar incisões pequenas, ou seja, minimamente invasivas. Com as torres, as equipes de saúde realizarão colecistectomia, procedimento realizado na vesícula biliar.

A cerimônia de inauguração dos equipamentos, na manhã desta sexta-feira, 18, também com contou com a comemoração dos 11 anos do Hospital da Mulher.

“Esses dois equipamentos vão potencializar a nossa realização de cirurgias eletivas e acelerar o atendimento da fila de espera. Vamos triplicar nossos procedimentos. A gente vai conseguir atender mais pessoas com mais qualidade, com menor risco. E que felicidade que esse recebimento ocorra numa data tão especial, que é o aniversário de 11 anos do hospital”, afirmou Margarida Saraiva, diretora geral do Hospital da Mulher.

Na ocasião, o prefeito José Sarto declarou que os equipamentos foram adquiridos em parceria com o Centro Universitário Christus (Unichristus), sem custos para o Município.

“HDZAN já lidera o ranking das cirurgias eletivas que fazemos [em Fortaleza], e isso vai ser ampliado com essas duas torres. Elas têm a capacidade de diminuir o tempo de permanência de cada paciente e de diminuir os riscos cirúrgicos, além de permitirem que mais pessoas sejam operadas dentro do mesmo mês”, declarou Sarto.

Segundo o gestor, cada máquina de videolaparoscopia é avaliada em torno de R$ 500 mil. De acordo com o secretário de Saúde Galeno Taumaturgo, a parceria com a Unichristus ainda vai viabilizar que mais profissionais em formação, de diversos centros de ensino, possam atuar no Hospital da Mulher em estágios e residências.