Prefeitura anuncia a construção de 30 microparques urbanos em Fortaleza; veja lista de bairros

A Prefeitura de Fortaleza anunciou a implementação de 30 Microparques Urbanos, nesta segunda-feira, 5. A Ordem de Serviço (OS) foi assinada pelo prefeito José Sarto (PDT) em solenidade no anfiteatro do Paço Municipal, no bairro Centro. A iniciativa visa transformar áreas degradadas em um espaço verde público, oportunizando o contato com a natureza e alternativas de lazer. O investimento destinado à construção dos equipamentos foi de R$ 11.905.162,84.

Na Capital, dois espaços já estão instalados, sendo eles o Microparque José Leon, no Parque Manibura, e o Microparque Seu Zequinha, na Barra do Ceará. De acordo com o prefeito, as áreas que receberão os novos microparques foram escolhidas levando em consideração a demanda por melhores espaços públicos para lazer. Além disso, o fato de que a maioria se localiza próximo a escolas.

“Os microparques são áreas que eram degradadas, passam a ser requalificadas e utilizadas, para além da pedagogia e da infância, como para o lazer. Essa área é escolhida em conversa com a comunidade, que precisa se sentir pertencente e proprietária daquele espaço público que será revitalizado e entregue para as suas crianças brincarem”, explica Sarto.

A construção dos microparques será realizada em três etapas e tem previsão de ser concluída em até 18 meses, a partir da assinatura do termo de OS. A primeira etapa deve iniciar ainda neste mês de junho, como componente do conjunto de ações alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

“Temos toda uma política para o desenvolvimento de Fortaleza, que é a primeira economia do Nordeste e a que mais gera empresas e com a menor taxa de desempregos da região. Mas, simultaneamente a esse desenvolvimento, a gente cuida da sustentabilidade da economia verde e azul, da economia do meio ambiente e do mar. Para nós, essa é uma pauta prioritária”, afirma o prefeito.

A secretária executiva de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Juliana Brauner, indica ainda que, desde a construção, todas as etapas do projeto envolvem atenção especial à questão da sustentabilidade.

“Começa pela utilização dos materiais que serão usados nessa construção. Não teremos muito concreto, por exemplo, ele deve ser utilizado apenas nas áreas de passeio para acessibilidade daquele espaço. Mas mais de 70% desses espaços são feitos a partir de pó de terra e serragem. Os brinquedos são feitos a partir de árvores que precisam ser retiradas de algum lugar”, detalha a titular.

A secretária pontua ainda que fatores como a percepção dos benefícios acarretados a partir dos dois equipamentos já existentes na Capital e a necessidade de mais espaços verdes na Cidade, foram considerados para a ampliação do projeto para 30 novos equipamentos em 27 bairros distintos.

“Esses dois foram projetos-pilotos feitos a partir de uma parceria entre a Prefeitura e outras instituições e que deram muito certo. São obras rápidas que geram muitos resultados para a população com o aumento da área verde e dos espaços públicos”, conclui.



Bairros que serão contemplados já na primeira etapa:

Conjunto Ceará I: Microparque Aconchego;

Conjunto Ceará II: Microparque Santa Luzia;

Conjunto Esperança: Microparque Seu Bené e Microparque Seu Ivo;

Aracapé: Microparque Maria Zeneida;

Mondubim: Microparque Professora Roseli;

Siqueira: Microparque Mais Família; Microparque Pedra Preciosa; Microparque Bernadete;

e um outro microparque ainda sem nome.

Bairros que serão beneficiados com os outros 20 Microparques:

Jacarecanga, Carlito Pamplona, Barra do Ceará (2), Vila Velha (2), Conjunto Ceará I, Parque Dois Irmãos, Parque Manibura, Jangurussu, São Bento, Messejana, Lagoa Redonda, Vicente Pinzón, Cais do Porto, Sapiranga, Cidade dos Funcionários, Parangaba, José Walter, Jardim das Oliveiras.