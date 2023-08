Posto de saúde na Sapiranga é entregue após reforma

Após ser fechado para reformas, o posto de saúde Professor Monteiro de Moraes foi reinaugurado na manhã desta quarta-feira, 16, para atender moradores da região do bairro Sapiranga, em Fortaleza . O equipamento conta com nova estrutura e insumos para atendimento em saúde da família e odontologia, além de renovação do estoque de medicamentos.

“É muita gente para ser atendida. Às vezes, a gente vinha e ficava uma ‘ruma’ de médico sem vir para o posto, sem ter atendimento, uma demora medonha”, afirma a doméstica.

Segundo populares, durante toda a reforma os moradores tiveram que procurar outros postos, e o mais próximo fica a cerca de 2 quilômetros da UBS Professor Monteiro de Moraes.

Com o a reforma, o posto Professor Monteiro de Moraes passará a ser incluído no programa que o governo municipal “Segunda opinião”, no qual um médico da assistência à família poderá consultar a opinião de especialistas em diversas áreas da saúde.

“O grande boom é que eles [moradores] voltam para sua unidade de origem, com todas as equipes completas e podendo utilizar a 'Segunda opinião'. Não há mais a necessidade de todos os pacientes precisarem ir para uma fila para poderem ter o atendimento de um especialista. Esse posto já está dotado dessa ferramenta que você, ao precisar do urologista, do cardiologista, do endocrinologista, essa opinião pode ser buscada aqui mesmo”, explica o secretário municipal da saúde, Galeno Taumaturgo.

Prefeitura promete entregar remédios à domicílio

A entrega do posto na Sapiranga faz parte do pacote anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em abril, que prevê a reforma de 96 postos, requalificação total de outros oito, além da construção de 16 novas UBSs até o fim de 2024.