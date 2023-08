Semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade nesta quarta-feira, 16

Parte dos semáforos de Fortaleza apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira, 16 Crédito: Samuel Setubal

Na avenida José Bastos, próximo ao cruzamento com a avenida Humberto Monte, os semáforos também amanheceram apagados. A causa do problema ainda é investigada pelos agentes, e orientadores de tráfego da Autarquia auxiliam os motoristas no trecho. No total, cerca de 2% da rede semafórica de Fortaleza, composta por 1068 equipamentos, apresentaram instabilidade na manhã desta quarta. Por nota, a AMC informou que técnicos atuam nos locais para restabelecer o funcionamento dos equipamentos. Agentes e operadores de tráfego foram encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito. Leia a nota da Autarquia Municipal de Trânsito na íntegra: A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que o semáforo localizado no cruzamento da Avenida Senador Virgílio Távora com a Avenida Antônio Justa opera normalmente neste momento. A instabilidade no trecho foi provocada por oscilação no fornecimento de energia elétrica. Quanto ao equipamento da Avenida José Bastos, próximo ao cruzamento com a Avenida Humberto Monte, a causa da falha está em investigação. Orientadores de tráfego auxiliam os condutores no local.