Homem de 25 anos é executado na Grande Messejana

Um homem de 25 anos, identificado apenas como Davi, foi morto no bairro Gajiru, na Grande Messejana, em Fortaleza. O caso foi registrado nessa terça-feira, 15.

Conforme O POVO apurou com o policiamento local, o rapaz era perseguido por homens armados em via pública e morreu no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local na realização dos primeiros levantamentos.