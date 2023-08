Linha Sul do Metrô de Fortaleza é paralisada por problemas técnicos

Não há previsão para normalização do serviço

A Linha Sul do Metrô de Fortaleza apresentou problemas técnicos no início da manhã desta quarta-feira, 16. O Metrofor informa que a circulação foi paralisada, e ainda não há estimativa para a normalização do serviço.

Em nota nas redes sociais, o Metrofor pediu desculpas pelos transtornos e reforçou que as demais linhas estão em funcionamento.

Na manhã dessa terça-feira, 15, a Linha Sul do metrô também havia sido afetada pelo apagão no sistema de energia elétrica do País. O VLT de Sobral foi suspenso por motivos de segurança, pois computadores da central de controle ficaram inoperantes durante o apagão.