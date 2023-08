Bombeiros resgatam homem que desmaiou após subir a duna da Sabiaguaba

Um homem, de 47 anos, que desmaiou repentino após subir uma duna do bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), na manhã do último domingo, 6 de julho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência aproximadamente às 10h30min da manhã de domingo. Segundo o CBMCE, ele havia subido a duna junto à sua esposa e sobrinho quando teve uma síncope, e dessa forma não conseguia mais descer do local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, a descida controlada foi realizada pela equipe de bombeiros por meio de uma maca, também chamada de cesto, cabos e mosquetões.

Após ser resgatado com o equipamento que permite a imobilização para evitar lesões adicionais, o homem foi conduzido a uma unidade hospitalar.