Moradores são ameaçados de expulsão no residencial Cidade Jardim V

Moradores de um prédio do residencial Cidade Jardim V, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, foram ameaçados de expulsão por criminosos no último dia 4 de agosto. Uma pichação feita dentro de uma das unidades dizia que moradores cujos familiares fossem integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) tinham 24 horas para se mudarem. A ameaça era assinada pela facção Guardiões do Estado (GDE).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar apagou a pichação. Equipes do 21º Batalhão de Polícia Militar e do Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) realizaram diligências no local.



A SSPDS também afirmou que o 8º Distrito Policial (8º DP) realiza buscas no intuito de identificar a autoria das ameaças. “O monitoramento das residências é feito de maneira permanente e preventiva, como parte do protocolo específico do comando especializado por equipes do 21º Batalhão da PMCE e do Copac”, disse a SSPDS.



“Além disso, a região conta com reforço do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).”

A SSPDS ainda acrescentou que “casos de ameaça, que chegam ao conhecimento das Forças de Segurança, são acompanhados e apurados”.



Episódios de violência no Cidade Jardim V



A quinta etapa do residencial Cidade Jardim foi entregue em 29 de maio último. Nos dez dias que se sucederam, duas pessoas foram assassinadas no local. No dia 8 de junho, a vítima foi Gleyson Silveira de Souza, conhecida como "Macmac". Ele era conhecido por realizar pequenos serviços elétricos no residencial.