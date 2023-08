Prefeitura de Fortaleza inaugura Caps Infantil no bairro Granja Portugal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07.08.2023: Prefeitura entrega novo Caps Infantil. Granja Portugal. Crédito: FÁBIO LIMA

Uma unidade do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 7, no bairro Granja Portugal, em Fortaleza. O equipamento acolhe crianças e adolescentes de até 17 anos, 11 meses e 29 dias que apresentam, prioritariamente, transtornos mentais graves e persistentes. Este é o terceiro equipamento dedicado a esse público na Capital. Leia Mais Com reformas, serviços de 11 postos de saúde e do Caps foram transferidos em Fortaleza

Caps Geral e 11 postos de saúde terão atendimentos realocados devido a reformas

Cremec interditou um Caps e dois postos de Fortaleza em três meses Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo Caps Infantil do bairro Granja Portugal está localizado na rua Antônio Nery, vizinho ao Caps AD. O equipamento é aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e oferece acolhimento, atendimento clínico e psiquiátrico, anamnese, práticas integrativas, atendimentos coletivos com grupos de arte, música, família, redução de danos, terapêuticos, educação e saúde, imagem e cidadania, tabagismo, entre outros. "A saúde mental, como um todo, precisa cada vez mais ser ampliada para que as pessoas possam ter mais acesso. Essa entrega vai dar cobertura a uma grande quantidade de pessoas, numa região muito carente desse tipo de atendimento", comentou o secretário de Saúde Galeno Taumaturgo, durante a cerimônia de inauguração realizada no Caps Infantil e Juvenil. Equipamento tem salas de atendimento, brinquedoteca, teatro, entre outros. Crédito: FÁBIO LIMA Na ocasião, o prefeito José Sarto anunciou que o equipamento irá atender pacientes moradores das regionais IV e V. “Conforme compromisso nosso, nós estamos ampliando nossa Rede de Atenção Psicossocial, com 59 profissionais. São 25 da área de saúde e 34 da área de apoio. Teremos aqui seis psiquiatras, um pediatra, quatro psicólogos, quatro enfermeiras, quatro terapeutas opcionais, dois assistentes sociais e dois técnicos de enfermagem”, detalhou o gestor.

Segundo o secretário Galeno Taumaturgo, a partir desta segunda-feira, 7, o Caps Infantil da Granja Portugal já estará em atividade. Serão aceitos tanto pacientes que já recebem assistência no serviço de Saúde municipal, quanto novos pacientes direcionados por Unidades Básicas de Saúde (UBS). Importância para quem precisa de tratamento A dona de casa Marta Souza, 41, é mãe da Maria Isabela, de 11 anos. Moradora da Granja Portugal, ela conta que até o momento sua filha, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), não passa por tratamento em nenhum Caps da Capital. "A gente faz só terapia com ela, com a psicóloga. A gente não conseguiu vaga no Caps, por conta que a demanda era muito grande, a gente conseguiu passar apenas por uma triagem, mas não tinha vaga mais", relata. Segundo ela, a nova instalação representa a esperança de um atendimento qualificado para sua filha. "Nós que somos mãe de autista temos essa dificuldade, principalmente para conseguir as terapias gratuitas, e quando conseguimos encontrar é, geralmente, em lugares muito distantes da onde a gente mora. Falaram que aqui vai ter psiquiatras, terapeutas, então vai facilitar muito pra gente e pra quem precisa ter esse acompanhamento para conseguir se desenvolver", comenta a moradora.

Marta Sousa e sua filha, Maria Isabela. Crédito: FÁBIO LIMA De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o novo equipamento segue as diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde. Com uma área de 1.153,28 m² e um investimento de R$ 916.266,97, o espaço conta com estrutura com acessibilidade, sala de acolhimento, sete salas de atendimentos individuais, salas de atendimento coletivo e de convivência, sala de observação/medicação, farmácia, sala de reuniões, cozinha, refeitório, brinquedoteca, teatro, entre outros. Medicamentos para saúde mental no App Mais Saúde Ainda durante a cerimônia de inauguração do Caps Infantil da Granja Portugal, também foi divulgado o lançamento de uma nova função no aplicativo Mais Saúde Fortaleza, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).