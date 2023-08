Homem é investigado por alugar contas de transporte por app para roubar passageiros em Fortaleza

Homem de 36 anos tem antecedentes por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso no sábado, 5, no bairro Canindezinho

O caso foi remetido ao 32º Distrito Policial, no bairro Bom Jardim, onde o suspeito também foi autuado por roubo. O outro homem, que estaria acompanhando Eduardo, fugiu.

De acordo com a PMCE, o PM tentou evitar um novo roubo usando o próprio carro contra os dois. A PM informa que Eduardou tentou atirar, mas foi baleado nas pernas.

Conforme nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o soldado de folga presenciou dois homens em uma motocicleta subtraindo o aparelho celular da vizinha dele e acompanhou a dupla até chegar na rua Rocilda Lopes, onde os dois estariam tentando roubar outras pessoas.

Conforme O POVO apurou, no dia da prisão, uma moradora acionou o app, mas o motociclista chegou com outra pessoa na garupa da moto. O suspeito então teria anunciado o assalto e fugido levando os pertences da vítima. Um agente de segurança de folga viu a situação.

Um homem de 36 anos , suspeito de alugar contas de transporte por aplicativo para roubar os clientes em Fortaleza, foi preso nesse sábado, 5, no bairro Canidezinho . Eduardo Alves da Silva tem antecedentes por roubo, latrocínio (roubo seguido de morte) e porte ilegal de arma de fogo.

Aluguel de contas de transporte de app

O proprietário da conta de app usada pelo suspeito gravou um vídeo, que circula nas redes sociais, no qual alegou não saber dos crimes. "Eu tinha alugado para essa pessoa, mas, infelizmente, ele veio a fazer algumas coisas ilícitas, e as pessoas pensam que eu aluguei para fazer coisas ilícitas", ressaltou.

Ele disse que registrou um Boletim de Ocorrência. O POVO procurou a Uber e pediu informações sobre o caso, além de posicionamento sobre o aluguel e venda de contas dos parceiros.

A Uber informou que não foram fornecidos dados que pudessem identificar as contas da plataforma e, por isso, não foi possível verificar se as denúncias tem relação com o aplicativo.