Cozinhas comunitárias do Bom Jardim fazem caravana para cobrar apoio do poder público

Ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, a segunda edição da Caravana à Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim. O evento percorre seis cozinhas comunitárias de Fortaleza para cobrar medidas de apoio do poder público. As unidades visitadas durante a caravana fazem parte da Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim (RCCGBJ), movimento que surgiu a partir de um estudo sobre a fome no bairro, onde foram registradas mais de 14 mil pessoas em situação de insegurança alimentar.

Essa pesquisa foi realizada em maio do ano passado pelo Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS) e buscou mapear entidades de combate à fome no Grande Bom Jardim. O levantamento, feito em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), detalhou 24 projetos sociais e estabeleceu medidas para potencializar os serviços na região. As ações foram divididas no "Mapa Participativo De Enfrentamento à Fome Do Grande Bom Jardim", em dois grupos: as imediatas e as de médio e longo prazo. "No mapa nós constituímos o que a gente chamou de reivindicações que o poder público e a iniciativa privada poderiam realizar. Ações de curto prazo, porque a fome tem pressa, e ações que possam ser feitas a médio e a longo prazo. Todas nesse processo voltadas para a constituição de uma política mais efetiva de enfrentamento à fome", explica a coordenadora do CDVHS, Lúcia Albuquerque.

Pesquisa resultou no agrupamento das cozinhas comunitárias Uma das medidas que vieram como consequência do "Mapa Participativo De Enfrentamento à Fome Do Grande Bom Jardim" foi o trabalho em conjunto das cozinhas comunitárias. Os locais, que antes da pesquisa atuavam de forma separada, unificaram-se por meio da Rede de Cozinhas Comunitárias do Grande Bom Jardim (RCCGBJ). Uma das unidades que fazem parte do projeto é a Criart, cozinha de um movimento social de empreendedorismo que gera emprego e renda para mulheres por meio do artesanato. A iniciativa começou na pandemia, quando além da arte, o projeto decidiu fornecer também apoio material para as alunas, com ganharam cestas básicas e materiais de higiene. Hoje, cerca de 300 famílias são atendidas pela Criart com sopões e doações de alimentos feitas por voluntários e membros do projeto, além insumos como gás de cozinha, doado pelo governo estadual.

“Quando a gente aparece no Mapa, dá essa visibilidade para o nosso trabalho comunitário. A gente começa a receber doações. Até então era a gente com os moradores ao redor e quando a gente aparece neste mapa, a gente começa a ter visibilidade perante as autoridades”, afirma a coordenadora da Criart, Cristina Nascimento. Caravana busca diálogo com autoridades Além dos membros da Rede de Cozinhas, autoridades da política municipal e estadual foram convidados para participar da Caravana. O objetivo é acompanhar o andamento de compromissos já assumidos por eles e reforçar a cobrança por mais medidas de combate à fome. “A Assembleia Legislativa se comprometeu a lançar um tipo de edital que pudesse colaborar com equipamentos para essas cozinhas. Esse edital ainda não saiu. A Prefeitura de Fortaleza não se apresentou ainda no combate à insegurança alimentar. Nós temos um edital a nível de estado, mas nós não temos nada a nível de prefeitura”, conta Lúcia.