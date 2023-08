Ciclofaixa do Lazer tem 26 km e três rotas para ciclistas nesse domingo, 6, em Fortaleza

Mais uma edição do Ciclofaixa do Lazer, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza, acontece nesse domingo, 6 de agosto, das 6 às 12 horas, com três rotas pela Capital que se somam em 26 km reservados para ciclistas, com diferentes pontos de apoio.



O evento vem sendo realizado há cerca de oito anos e, atualmente, recebe em média 5.500 ciclistas por edição. Neste final de semana, também será montado um Minicircuito de Bike Infantil, com bicicletas que serão ofertadas pelo Mini Bicicletar. No local, também serão desenvolvidas atividades educativas.

Para os ciclistas, é possível percorrer três rotas, a rota leste, que segue da Avenida Washington Soares à Cidade da Criança, rota sul, que sai da Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a rota oeste, que parte do Parque Rachel de Queiroz. Todas têm destino à Cidade da Criança e podem se conectar.

Alguns dos pontos que devem servir de apoio aos ciclistas neste domingo estão na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Anfiteatro do Parque do Cocó e o Parque Rachel de Queiroz, os dois últimos contando com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além dos pontos de apoio, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal de Fortaleza acompanharão os ciclistas para orientá-los durante o percurso.

Além disso, durante o Ciclofaixa do Lazer, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) vai distribuir 50 mudas de plantas medicinais e ornamentais como pitangas, boldos e palmeiras de salão.