Evento discute gestão de instituições de longa permanência em Fortaleza

Evento é promovido pelo MPCE e vai acontecer no dia 11 de agosto, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas

Abordando como administrar instituições de longa permanência com eficiência, a 5ª Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência, promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), acontece na próxima sexta-feira, 11 de agosto, no auditório da Sede das Promotorias de Justiça Cíveis e Especializadas.

O evento é aberto ao público e tem duas horas de duração, tendo início às 9 horas. Inscrições podem ser realizadas pelo site da plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (ESMP).

A jornada vai contar com a palestra da consultora de Gestão Empresarial, Danielle Novais, e com a presença do secretário-executivo das Promotorias de Justiça da Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, Alexandre Alcântara.

Esta é a quinta de nove edições que devem acontecer ao longo de 2023 e tem como objetivo a troca de experiências entre pessoas que exercem trabalhos relativos a idosos e pessoas com deficiência.

Jornadas anteriores abordaram temas como a invisibilidade do idoso, direito à cidade, acessibilidade, entre outros.

Serviço