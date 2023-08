Arraiá da Juventude ocorre neste fim de semana no Cuca Mondubim

O Cuca Mondubim, no bairro Mondubim, em Fortaleza, terá nesta sexta-feira, 4, e sábado, 5, a 12ª edição do Arraiá da Juventude, a partir das 19 horas. A primeira fase das atividades ocorreu na sede do Cuca do bairro Barra do Ceará, e a programação continua até o dia 12 de agosto, com a finalização do evento no Cuca Jangurussu.

Neste fim de semana, dentre os grupos que competem, estão, na categoria infantil, a "Junina Raios de Sol" e a "Junina Zé Moringa", e na categoria adulta as quadrilhas "Paixão Nordestina", "Junina Estrela do São João", "Junina Zé Moringa", "Junina Bairro Ellery", "Junina Pé Quente", "Cangaço Nordestino" e "Junina Fogo de Paixão".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Rede Cuca realiza 12ª edição do Arraiá da Juventude

O evento contará ainda com apresentações de grupos regionais de dança e música e com uma feira de comidas típicas. Os itens comercializados são produzidos por microempreendedores locais. O acesso ao evento é gratuito.

Arraiá da Juventude - veja a programação



04/08 (sexta-feira) - Cuca Mondubim

19 horas - Abertura

20h10min - Quadrilha Infantil Junina Raios de Sol

21h10min - Quadrilha Paixão Nordestina

22 horas - Quadrilha Junina Estrela do São João

22h50min - Quadrilha Junina Zé Moringa



05/08 (sábado) - Cuca Mondubim

19 horas - Quadrilha Junina Zé Moringa Infantil

20 horas - Junina Bairro Ellery

20h50min - Junina Pé Quente

21h40min - Cangaço Nordestino

22h30min - Quadrilha Junina Fogo de Paixão