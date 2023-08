Casal é preso por integrar organização criminosa em Fortaleza

Uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) realizada nessa quarta-feira, 2, resultou na localização e prisões de um homem e uma mulher que carregavam consigo drogas, armas e munições no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. O casal faz parte de um grupo criminoso e, segundo apurações, o homem exerce papel de alto escalão no coletivo. Na operação, os celulares dos dois também foram confiscados pela polícia.

Há aproximadamente quatro meses, equipes da Delegacia de Repressão à Ações Criminosas Organizadas (Draco) realizou investigações para localizar e prender Anderson Vidal da Silva, de 23 anos, conhecido como “Vidal e Ironside” - que significa braço de ferro, tornando-o responsável por tomar decisões importantes em um grupo criminoso do Ceará. A operação tinha o foco de desarticular um grupo criminoso com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com informações sobre seu papel e os pontos chefiados por ele, os agentes se dirigiram a um imóvel no bairro Planalto Ayrton Senna e realizaram a captura de Anderson com êxito. O homem, com ficha criminal por porte ilegal de arma de fogo e sua companheira Lídia Deise de Freitas Paulino, de 19 anos, estavam no imóvel.

Eles estavam em posse de uma pistola, munições, mais dois quilos de cocaína, aproximadamente nove quilos de um pó branco e uma balança de precisão, além de outros materiais usados no tráfico de entorpecentes. A dupla tentou fugir e agredir um dos agentes, mas foi capturada e levada para a Draco.

Anderson e Lídia foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico ilícitos de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa armada, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e resistência.