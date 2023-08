Mais de 240 mil alunos da rede municipal voltam às aulas nesta quinta, 3

“Nós vamos trabalhar com eles e o projeto 'Eu no IFCE' e vamos ter aulões voltados para quem vai fazer a prova no fim do ano. Também vamos ter os clubes, porque na hora do intervalo do almoço eles ficam aqui na escola e participam de clubes, como clube de leitura, dança e teatro. A novidade é que a gente vai estar abrindo o clube do descanso, porque não adianta fazer tudo, e alguns alunos querem descansar também”, afirmou.

A ETI, que oferece turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, conta com cerca de 460 alunos, que demonstraram empolgação com o retorno das atividades. Segundo a diretora Ienatla Sombra, a escola preparou novos projetos para os estudantes com o objetivo de promover o protagonismo juvenil.

“O objetivo é que eles sejam modelos e exemplos de bons alunos, [com] notas boas. Os professores trabalham bastante essa questão da disciplina com eles e, no final, dão uma premiação para quem foi ‘Sala Modelo’ e aluno exemplar. Então, a gente vai manter esse projeto”, completou.

De acordo com Dalila Saldanha, secretária municipal da Educação, uma das principais expectativas para o retorno das aulas é a preparação dos alunos para o exame Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que avalia a qualidade do ensino e é um dos pontos analisados no repasse de recursos do Fundeb, e para o Spaece (Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará).



“É a partir desse projeto que o Governo Federal planeja as políticas. O financiamento da educação hoje também leva em consideração o índice do Fundeb, e a gente começa este semestre com essa motivação. Vai ter uma agenda motivacional, material didático para o 5º e o 9º ano, que são as séries avaliadas. Todo esse material vai estar dando um reforço aos nossos estudantes e também apoio aos professores, aos gestores, para que a gente possa, no dia da prova, estar com os nossos estudantes bem preparados”, disse.



Um dia antes do retorno das aulas, a Prefeitura de Fortaleza realizou, nessa quarta-feira, 2, o 2° Encontro Pedagógico do ano letivo de 2023, com o tema “Cuidar, Proteger e Educar o Estudante: um compromisso de todos nós!”.