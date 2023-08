Professor é preso suspeito de estuprar aluna de 13 anos em escola de Fortaleza

Um professor foi preso nessa terça-feira, 1°, suspeito pelo estupro de uma das suas alunas quando ele lecionava em uma escola do bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O crime aconteceu em 2011, quando a estudante tinha 13 anos.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumpriu o mandado de prisão definitiva na cidade de Camocimhttps://www.anuariodoceara.com.br/cidades/camocim/, a 357,9 km da Capital. A captura aconteceu por meio da Delegacia Regional de Camocim e da Delegacia Municipal de Granja, com apoio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Também nessa terça-feira, 1º outro homem, de 54 anos, condenado por estupro de vulnerável, foi preso em Fortaleza. O crime aconteceu em 2013, e a prisão aconteceu após trocas de informações entre a Copol e o Núcleos Operacional e de Inteligência do Departamento de Polícia Judiciária da Capital.

A Copol informou que vem trabalhando para coibir crimes de abuso e exploração sexual como parte da operação "Sentinela", que acontece em alusão ao aniversário de 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo a SSPDS, ações integradas devem continuar no sentido de identificar e prender autores desses crimes e checar denúncias. Também serão realizadas ações educativas em escolas públicas e privadas.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181