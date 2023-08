PF apreende 2kg de cocaína em doces vindos de Portugal pelos Correios

A apreensão aconteceu nessa quarta-feira, 2 de agosto, e contou com o apoio de um agente canino da Polícia Federal

Dois quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) no centro de distribuição dos Correios, em Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 2 de agosto. O material ilícito estava escondido em doces foram enviados de Portugal a Fortaleza pelos Correios.

Não houve prisões relativas ao caso, mas um inquérito policial foi instaurado para apurar os envolvidos no crime de tráfico internacional de drogas, que tem pena de até 25 anos de reclusão.

O entorpecente foi encontrado com apoio do cão farejador, Kano.

Segundo a PF, o trabalho foi realizado com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios e Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).