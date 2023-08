Homem esfaqueia ex-companheira em Fortaleza, ateia fogo em imóvel e tem corpo queimado

O homem não aceitava o fim do relacionamento, segundo a Secretaria da Segurança

Um homem de 39 anos teve o corpo queimado ao atear fogo no imóvel onde estava com a ex-companheira dele, em Fortaleza. Ele não aceitava o fim do relacionamento, conforme a investigação policial, e esfaqueou a mulher de 35 anos de idade. Em seguida, incendiou o estabelecimento comercial que pertencia a eles.

O suspeito e a ex-companheira foram socorridos. O crime foi registrado no bairro Vicente Pinzón. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme a vizinhança da rua Luís Tibúrcio, o homem chegou armado com uma faca, feriu a vítima e ateou fogo no comércio. Os próprios moradores apagaram as chamas e acionaram a Polícia.

A mulher foi socorrida e apresentava ferimentos a faca e queimaduras. O suspeito foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza.

O caso é acompanhado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O POVO opta por não divulgar o nome do suspeito para não identificar a vítima.