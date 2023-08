Procurador de Justiça é preso por matar delegado civil no Ceará

Outros dois fugitivos foram presos por suspeita de ligação com grupos criminosos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão de um procurador de Justiça apontado como responsável pela morte de um delegado civil, em 2008. O homem estava foragido no estado de Goiás e deve responder pelo crime cometido em Fortaleza.

Além dele, outros dois homens foram capturados suspeitos de integrarem um grupo criminoso atuante em diversos bairros de Fortaleza. De acordo com a Secretaria Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois dos três presos foram trazidos de volta ao Ceará na tarde dessa quarta-feira, 2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais PF apreende 2kg de cocaína em doces vindos de Portugal pelos Correios

Inscrições abertas para segunda fase do Academia Enem

Trator que realizava limpeza de pontos de lixo atropela e mata homem em Fortaleza

Toda a ação foi realizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , da PC-CE, em parceria com as Polícias Civis do Distrito Federal (PCDF) e de Goiás (PCGO).

Mais detalhes sobre a operação serão divulgados nesta manhã, em coletiva realizada na sede do DHPP.