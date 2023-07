Prefeitura e Fundação Demócrito Rocha abrem 180 vagas em curso de idiomas gratuito

A Prefeitura de Fortaleza e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) abriram nessa quinta-feira, 27, inscrições para um curso gratuito de idiomas. São 180 vagas na formação, que é destinada a profissionais da área de turismo.

O cadastro para a capacitação deve ser feito pelo site do programa Fortaleza Mais Futuro, que pode ser acessado clicando aqui. As vagas para as formações, com turmas presenciais de inglês e espanhol, são preenchidas por ordem de inscrição.

Para participar, é necessário ser morador de Fortaleza e maior de 18 anos. Os documentos exigidos para inscrição são RG, CPF e comprovantes de escolaridade e residência.

As aulas acontecem na Embaixada Bilíngue (avenida Padre Antônio Tomás, 610). Há turmas nos turnos manhã, tarde e noite. A carga horária dos cursos de idiomas é de 44 horas/aula.

A expectativa da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), que coordena a capacitação, é abrir outras turmas no futuro. Segundo o titular da pasta, Rodrigo Nogueira, espera-se oferecer 1.500 vagas voltadas a profissionais de turismo.

O foco, neste caso, são vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo e taxistas. Outros públicos podem concorrer a vagas em cursos de idiomas, também gratuitos, pela plataforma Fortaleza Bilíngue, que pode ser acessada clicando aqui.

