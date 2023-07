O POVO vence três categorias do Prêmio BNB de Jornalismo

Três produções do O POVO ficaram em 1º lugar na edição de 2023 do no Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional. A premiação foi nesta quinta-feira, 27 de julho, durante o 29º Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento, realizado na sede do BNB, no Passaré .

A reportagem “A economia como caminho para a redução do desperdício”, de Karyne Lane, Irna Cavalcante, Lucas Jansen e Fábio Lima ganhou na categoria estadual.

Os prêmios estaduais foram entregues para as melhores reportagens inscritas nas unidades da federação onde o BNB atua (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além de parte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo).

“A reportagem retrata uma realidade que está no nosso cotidiano e muitas vezes não percebemos: a coexistência entre a fome e o desperdício de comida no Brasil. É um cenário grave que algumas iniciativas cearenses têm trabalhado para mudar”, explica a repórter Karyne Lane.

“Estou muito orgulhosa por esse reconhecimento, pois reforça o papel que o jornalismo tem de enxergar essas questões e retratá-las com sensibilidade e responsabilidade, apontando os problemas mas também os caminhos para as possíveis soluções”, destaca.

No Prêmio Nacional de Projeto Multimídia, que integra recursos de texto, áudio e animações gráficas, a vencedora da noite foi a reportagem especial “Cariri Pré-Histórico: vida, cultura e memória”, que tem como autores Catalina Leite, Fátima Sudário, Regina Ribeiro, Cristiane Frota, Isac Bernardo e Aurélio Alves.

“A reportagem fala sobre Ciência, que tem potencial transformador cultural e social, não só econômico. A Paleontologia e a Arqueologia, por exemplo, fazem parte da identidade do povo do Cariri”, afirmou a repórter Catalina Leite.

“A presença de museus e outros movimentos em torno da Ciência é muito latente. É preciso apoiar os nossos cientistas e pesquisadores para que o nosso patrimônio histórico e cultural esteja protegido”, completou.

Na última quarta-feira, 12, em eleição envolvendo júri técnico e voto online pelo público, O POVO já tinha sido anunciado como o vencedor do Prêmio Nacional de Fotografia, com o trabalho do fotógrafo Francisco Sampaio Fontenele na reportagem “Ceará ocupa a terceira maior geração de energia renovável do Nordeste”, publicada em fevereiro deste ano e escrita pelo repórter Adriano Queiroz.

“Fico muito feliz por este prêmio, especialmente porque é um trabalho que fala do desenvolvimento do nosso estado e do Nordeste”, afirma Fontenele.