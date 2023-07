"Barbie": Hospital Infantil em Fortaleza recebe caixa rosa em ação lúdica

A cor rosa tomou conta do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) na manhã dessa quarta-feira, 26. Isso porque uma caixa inspirada no filme "Barbie" foi colocada nas dependências da unidade de saúde administrada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Na ocasião, os pacientes pediátricos e seus acompanhantes aproveitaram a oportunidade para tirar várias fotos no cenário temático. A equipe do Hias também aproveitou o momento para fazer alguns cliques e aderir ao momento de descontração com as crianças.

Os pequenos que participaram da ação, além das belas fotos tiradas enquanto aguardavam o momento do atendimento médico, ganharam pipoca para entrar no clima do filme.

