AMC realiza ação educativa para promover o uso correto do capacete e da antena corta-pipas

Julho é o mês das férias e início da época das ventanias, o cenário perfeito para que o céu ganhe as cores e o movimento das pipas. Por esse motivo, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), realizou na tarde desta quinta-feira, 27, uma ação alusiva ao Dia do Motociclistas para promover a conscientização sobre a presença da antena corta-pipa nas motocicletas e do uso correto do capacete para a prevenção de acidentes.

A ação iniciou-se por volta das 15h40min, na avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, e contou com a presença de agentes de trânsito. No momento em que a ação aconteceu, folhetos com orientações sobre segurança no trânsito foram entregues e antenas corta-pipas foram colocadas em algumas motocicletas que passavam pelo local.

O agente de trânsito Rogério Gomes disse que a ação tem o intuito principal de alertar ao motociclista sobre o uso da antena-corta pipas, principalmente os mototaxistas, visto que para estes profissionais o equipamento é obrigatório.

“Como estamos no período de férias escolares, o número de pessoas brincando com as arraias aumenta consideravelmente, e isso tem causado uma série de acidentes, como recentemente que deixou uma vítima”, pontua.

No início deste mês, um motociclista morreu vítima de uma linha de pipa com cerol. O caso aconteceu no km 13 da BR 116, no bairro Messejana em Fortaleza.

A abordagem, que foi uma iniciativa da Gerência de Educação da AMC em parceria com a Associação dos Trabalhadores por Aplicativo de Fortaleza (Ataf), além de alertar sobre o uso da antena, falava sobre a importância do uso correto do capacete, que reduz até 40% das ocorrências fatais e 70% da probabilidade de lesões mais severas.

Agente educador, André Luis Barcelos comenta que o uso do equipamento é indispensável para que vidas sejam salvas e os acidentes não sejam tão graves. “As viseiras precisam estar baixas para proteger os olhos do motociclista e ele deve estar sempre na velocidade compatível com a via, sem ultrapassar os limites ou avançar o sinal vermelho”, explica o agente.

Uso do cerol é proibido

Ouso de cerol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos, para recreação ou com finalidade publicitária, em áreas públicas e comuns é proibido por lei em todo o território do Estado do Ceará.

A proibição se deu com a sanção da Lei 17.226 de 12 de junho de 2020, que também impede a fabricação, mesmo que artesanal; a comercialização e depósito de cerol, linha chilena ou qualquer material que possa causar ferimentos em pipas.