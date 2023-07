Rede Cuca realiza 12ª edição do Arraiá da Juventude

Além da programação junina, o evento conta também com apresentação de grupos regionais de dança e música, juntamente uma feira de comidas típicas que estará a disposição dos visitantes, sendo comercializados por microempreendedores locais

Entre os dias 28 de julho e 12 de agosto, acontece a 12ª edição do Arraiá da Juventude, realizado pela Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e pela Rede Cuca. Os eventos acontecem nas sedes dos cucas dos bairros Mondubim, Jangurussu e Barra do Ceará. A programação inicia nesta sexta-feira, 28, a partir das 19 horas no Cuca Barra.

No Arraiá deste ano, 25 quadrilhas de Fortaleza competem, sendo 20 na categoria adulta e 5 na categoria infantil. Em meio ao circuito, os grupos selecionados têm a oportunidade de mostrar o trabalho desenvolvido por cada um e concorrer a prêmios que vão de R$ 1.200 a R$ 9 mil reais na categoria adulta e de R$ 1 mil a R$ 4 mil reais na categoria infantil.

Além da programação junina, o evento conta também com apresentação de grupos regionais de dança e música, juntamente uma feira de comidas típicas que estará a disposição dos visitantes, sendo comercializados por microempreendedores locais.

Veja a programação

28/07 (sexta-feira) - Cuca Barra

19 horas - Abertura

20h10min - Quadrilha Sagrada Família

21h10min - Junina Explosão Nordestina

22 horas - Sociedade Cultural Ceará Junino

22h50min - Quadrilha Junina São João da Paz

29/07 (sábado) - Cuca Barra

19 horas - Junina Meu Dengo

20 horas - Quadrilha Junina Só o Mi

20h50min - Quadrilha Junina Coração Sertanejo

21h40min - Junina Babaçu

22h30min - Zé Testinha

04/08 (sexta-feira) - Cuca Mondubim

19 horas - Abertura

20h10min - Quadrilha Infantil Junina Raios de Sol

21h10min - Quadrilha Paixão Nordestina

22 horas - Quadrilha Junina Estrela do São João

22h50min - Quadrilha Junina Zé Moringa

05/08 (sábado) - Cuca Mondubim

19 horas - Quadrilha Junina Zé Moringa Infantil

20 horas - Junina Bairro Ellery

20h50min - Junina Pé Quente

21h40min - Cangaço Nordestino

22h30min - Quadrilha Junina Fogo de Paixão

12/08 (sábado) - Cuca Jangurussu

19 horas - Quadrilha Cai Cai Balão

20 horas - Quadrilha Junina Luar das Dunas

20h50min - Junina Balancê

21h40min - Filhos do Sertão

22h30min - Junina Brilho do Sertão

Serviço

Arraiá da Juventude nos Cucas 2023

Data: 28 e 29 de julho, 4, 5 e 12 de agosto

Locais: Rede Cuca - Barra do Ceará, Mondubim e Jangurussu

Entrada gratuita