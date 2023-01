Plataforma para salto no mar e novo calçadão: obras na Praia de Iracema devem começar em abril

O prefeito Sarto (PDT) afirmou que as obras serão entregues antes do fim da gestão, em 2024

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta terça-feira, 24, o projeto para requalificação de 2 km da Praia de Iracema. Dentre as intervenções, estão mudanças no calçadão, novo paisagismo, plantação de árvores nativas e a construção de um mirante e plataforma para salto no mar no espigão do Poço da Draga. O projeto é orçado em cerca de R$ 27 milhões, e as obras devem se iniciar em abril.

Empresas internacionais e nacionais poderão participar da licitação. O prazo de execução da obra é de 15 meses. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a requalificação será entregue até o fim da gestão, em 2024.

Projeto para o espigão do Poço da Draga incluído nas obras de requalificação da Praia de Iracema (Foto: Prefeitura de Fortaleza)



As intervenções incluem a região do calçadão do Aterro da Praia de Iracema até o Poço da Draga. No espigão localizado depois da Ponte Metálica, um mirante e uma plataforma para salto no mar serão construídos com o intuito de preservar o costume já característico do público da região.



