Fortaleza: incêndio atinge loja no Centro nesta quarta-feira, 19

Estabelecimento no cruzamento das ruas São Paulo e Barão do Rio Branco começou a pegar fogo pouco antes das 21 horas; incêndio teve pouco alcance

Uma loja de enxovais no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e São Paulo, no Centro de Fortaleza, foi atingida por um incêndio da noite desta quarta-feira, 19. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A corporação foi acionada pouco antes das 21 horas, e os bombeiros precisaram arrombar o portão de ferro para acessar a loja. No local, as chamas atingiam parte do estoque e da estrutura física da loja.

Pela chegada rápida dos bombeiros, o fogo, apesar de intenso, não havia se alastrado por uma área ampla. Aproximadamente 4 mil litros de água precisaram ser usados no combate às chamas e no rescaldo.

Foram deslocadas duas viaturas de combate a incêndios e uma de salvamento, mas não houve vítimas. Por volta das 23 horas, as chamas já estavam controladas.

