Homem é flagrado agredindo sexualmente funcionária de loja no Centro de Fortaleza

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, na manhã da última terça-feira, 18, enquanto agredia sexualmente a funcionária de uma loja no Centro de Fortaleza. Nas imagens, é possível ver o indivíduo caminhando em direção à trabalhadora e encostando suas partes íntimas nela.

Ao ver a cena, o segurança que estava próximo reagiu dando um soco no rosto do assediador. O rapaz ainda o imobiliza e conduz o senhor para o lado de fora do estabelecimento.

O POVO teve acesso às imagens e opta por não divulgá-las, em respeito à vítima e a outras mulheres que se sintam agredidas com o vídeo.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia: (85) 3108-2950