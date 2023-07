Expoevangélica: Maior Festival Cristão do Ceará retorna depois de quatro anos

Religiosos comemoram com louvores e clima de felicidade toma conta do Centro de Eventos após a tão esperada volta do Expoevangélica

Evangélicos voltaram a vivenciar, nesta quarta-feira, 19, o maior festival de produtos cristãos do Ceará, a Expoevangélica 2023, no Centro de Eventos, em Fortaleza. A programação se estende até o sábado, 22.



São 15 anos de tradição no Estado — realizado desde 2006. De 2019 a 2022, o evento precisou ser interrompido devido à pandemia da Covid-19.

Em edições passadas, o evento acontecia no Centro de Negócios do Sebrae. De acordo com o organizador da Expoevangélica, Francisco Everton, a nova edição conta com 80 estandes. “Muito mais que nas primeiras edições. Houve um crescimento exponencial na feira porque é um evento único, que congrega todas as denominações de Igrejas, sem nenhuma bandeira”, completa o organizador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Francisco esbanjou alegria ao falar sobre a volta das atividades. “O povo cristão do Ceará — e do Brasil todo — estava ansioso para este retorno”, afirma.



Para o entretenimento do público, o cronograma traz shows gospels de artistas locais e nacionais, tais como Fernanda Brum, Eli Soares, Arthur Callazans, Nani Azevedo, Daniela Araújo, Chagas Sobrinho, Bispa Virgínia Arruda e Cristina Mel, entre outros.



Serviço - Expoevangélica 2023

Nos dias de semana, a programação estabelecida é das 14h às 22 horas. No último dia, das 10h às 22 horas, com uma programação especial para mulheres pela manhã e, à tarde, para crianças.

O acesso é gratuito aos que doarem 2 kg de alimento não perecível e fizerem credenciamento online. Os mantimentos serão destinados a pessoas localizadas no Ceará e missionários no continente africano.

Local: Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, Portão A

Dias: 19/07 (quarta-feira) a 22/07 (sábado)