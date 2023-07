Esquema de segurança do Fortal contará com mais de 800 profissionais

Mais de 800 agentes de segurança pública irão atuar na edição de 30 anos do Fortal. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 18, durante entrevista coletiva com entidades de segurança do estado no bairro Moura Brasil. Ao longo das quatro noites de evento, estarão presentes efetivos da Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PC-CE) e Corpo de Bombeiros (CBMCE).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 734 policiais militares farão parte do plano operacional do evento. O contingente será composto por equipes de Policiamento Especializado (CPE), CPChoque, Raio, Batalhões de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), Policiamento Turístico (BPTur) e do Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). A guarnição ainda terá rondas feitas a cavalo por agentes do Regimento de Polícia Montada (RPMont).

Já a PC-CE, irá disponibilizar 33 profissionais, entre eles, inspetores e escrivães em um posto avançado dentro da Cidade Fortal, onde serão prestados serviços primários ao público. Fora da micareta, o 2° Distrito Policial (DP) irá funcionar em regime de plantão para garantir o atendimento da polícia judiciária.

Demais ocorrências deverão ser encaminhadas para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que estarão disponíveis para atendimentos específicos.

O festival também terá equipes de prevenção e combate à incêndio destacadas pelo CBMCE. Um total de 60 bombeiros militares estará a postos com viaturas para combater eventuais sinistros com fogo e realizar salvamentos.