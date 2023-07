Crianças brincam, fazem trilha e assistem apresentações artísticas no Curió

O Complexo Social Mais Infância do bairro Curió, em Fortaleza, está promovendo uma programação especial de férias voltada para crianças e adolescentes da comunidade. A ação teve início nessa segunda-feira, 17, e reúne atividades em diversas áreas, como esporte, culinária, música e pintura, e com diferentes temáticas.

Na manhã desta quarta-feira, 19, o equipamento realizou uma atividade com o tema “Aprendendo a compartilhar”. O público, formado majoritariamente por crianças com idade entre 5 e 11 anos, realizou uma pequena trilha na Floresta do Curió, onde houve musicalização interativa, apresentação de teatro e um piquenique coletivo.

De acordo com Liana Santiago, coordenadora da unidade, a programação busca mesclar todas as áreas e os serviços que já são ofertados no complexo, promovendo as atividades de maneira lúdica.

Cerca de 60 pessoas participaram das atividades na manhã dessa quarta-feira. Ana Paula, mãe de duas crianças de 6 e 9 anos de idade, esteve presente no local e apontou a importância da ação, principalmente no mês de férias escolares.

“Está sendo muito bom, porque eles poderiam estar em casa sem fazer nada e têm algo para estar fazendo, ocupando a mente”, afirmou.

Caio Cavalcanti, secretário executivo da Infância, Família e Combate à Fome da Secretaria de Proteção Social, considerou que a programação elaborada promove o brincar, direito fundamental de todas as crianças, além de estimular a criança e abordar diferentes temáticas, com o envolvimento da família.

“A atividade na natureza estimula a criatividade da criança, que consegue ressignificar de diversas formas essa história. Envolve a família e traz uma perspectiva da intergeracionalidade. A gente aproveita, também, para trabalhar temas como alimentação saudável, fundamental na constituição de hábito da criança”, analisou.



O Complexo Social Mais Infância conta com três unidades em Fortaleza, localizadas nos bairros Curió, Cristo Redentor e João XXIII, e uma no município de Barbalha. Apesar do nome, o equipamento é voltado para pessoas de todas as idades e conta com serviços culturais, esportivos e educacionais.

A unidade no bairro Curió é a mais nova e foi inaugurada em dezembro de 2022. O secretário antecipou que os serviços ofertados no equipamento serão ampliados e há planos para expandir os complexos para outras regiões do Estado.



“A Secretaria de Proteção Social tem propostas de expandir os complexos para outras regiões, para a gente poder regionalizar, ter outras regiões do estado do Ceará com Complexos Mais infância. Tanto o Complexo do Curió tende a ser expandido, porque é o mais recente [...] Inclusive, nesse final de julho e início de agosto, a gente está ampliando as vagas e as oportunidades nos complexos”, explicou.



A programação de férias do Complexo Social Mais Infância segue até o dia 28 de julho e é voltada para todas as pessoas que desejarem participar. Os interessados também pode se dirigir ao local para realizar a matrícula nos serviços já ofertados.



Além do Complexo, outros equipamentos, como ABC Mondubim, Centro Comunitário Farol, Centro Comunitário Santa Terezinha, Centro Comunitário São Vicente, Espaço Viva Gente e Parque Aloísio Lorscheider ofertam atividades especiais neste mês de julho, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

Programação Férias nos Complexos - Complexo Social Mais Infância Curió

Quarta-Feira, 19/07

"Aprendendo a compartilhar"

Acolhida com a Música: Pic Pic Pic-Nic (Palavra Cantada);

Picnic na Floresta do Curió; Pequena Trilha com Musicalização Interativa e Teatrinho História do Chapeuzinho Vermelho com um novo final.

Quinta-feira, 20/07

Acolhida com a música: O circo chegou – Mundo Bita;

Apresentação do Circo escola;Oficinas circenses; Malabares; Mágica; Concurso Pintura de Palhaço e Música de circo.

Sexta-feira, 21/07

"Pintando o sete"

Acolhida Com a Música: Azul Vermelho e Branco – Ana Vitória;

Expressão da Arte Infantil – Painel Interativo de Pinturas

Segunda-feira, 24/07

Dia do mestre cuquinha:

Mesa 1 - Crianças de 5 a 7 anos vão aprender a preparar brigadeiros;

Mesa 2 - crianças de 8 a 10 anos vão aprender a preparar salada de frutas;

Mesa 03 - crianças e adolescentes de 11 a 13 anos vão aprender a preparar biscoitos doces;

Mesa 04 – adolescentes de 14 a 17 anos vão aprender a preparar salgados de forno.

Terça-feira, 25/07

"Show de talentos Mais Infância"



Apresentação Musical; Apresentação de Dança; Recitar Poemas; Apresentações Livres ( Diversas Demonstrações Artísticas) e Oficina de Tranças com Fitilhos.

Quarta-feira, 26/07

Passeio na Cavalaria com visita para conhecer os animais e aula de equitação.

Quinta-feira, 27/07

Visita ao Museu da Imagem e do Som – Passeio.

Sexta-feira, 28/07

Encerramento das Férias com Splash Day (Dia do Molhado).