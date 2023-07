Hallelluya: veja programação do festival e esquema de trânsito

O evento inicia nesta quarta-feira, 19, e finaliza no dia 23, com o show em celebração aos 25 anos do Festival

A programação do Festival Hallelluya, que este ano comemora 25 anos de realização. Com entrada gratuita, o evento acontece dos dias 19 a 23 de julho no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), na Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza. Nesta edição comemorativa, o festival contará com um novo espaço para o público, a exibição de uma série americana e o show da banda italiana Reale.

As estruturas já estão sendo montadas para receber um público de aproximadamente 100 mil pessoas por noite. Este ano, além do palco principal e do palco adventure, o festival contará com a Arena Cultural, um espaço fechado e climatizado onde serão feitos talk shows e ainda, sessões onde serão exibidos os episódios da série “The Chosen” ( em tradução livre Os Escolhidos) e também, o retorno do espaço Hallelluya Kids, para acolher as crianças.

Uma das integrantes da organização do Hallelluya, Tatiane Rodrigues, da Comunidade Católica Shalom, conta que alguns espaços foram inovados e outros unificados. A Arena Cultural ficou mais ampla para receber o público, além das melhorias no lounge e no espaço da misericórdia - onde acontecem as adorações ao santíssimo. “Nesse ano nós exibiremos alguns episódios de ‘The Chosens’ no espaço cultural e também teremos um estande na nossa Expo Hallelluya, que é um espaço para expositores patrocinadores e também de artigos da Comunidade Shalom”, conta.

A organizadora ressalta ainda que, assim como todos os anos, haverá a campanha solidária no festival. “ A gente está completando 20 anos de parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Ano passado nós coletamos mais de 800 bolsas de sangue durante os cinco dias de evento, além de mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis que foram revertidos para as entidades de assistência aos mais necessitados, especialmente os do projeto Shalom amigo dos pobres, que cuida de pessoas em situação de rua”, finaliza.

Além dos espaços dos 14 patrocinadores do evento e da Expo Halleluya, o evento contará com uma praça de alimentação com marcas já conhecidas pelo público e um estande de comercialização de produtos do evento.

A programação desta quarta-feira, 19, inicia com a celebração eucarística às 19 horas e segue com shows das atrações musicais Flávio Vitor Jr, Diego Fernandes e Banda Rosa de Saron no palco alive. No palco adventure, se apresentam Edgar Marques e DJ Pantera; e na Arena Cultural, o DJ Leonardo Marques. oOTalk Show terá a participação musical de George Morais.

Saiba como será a operação do trânsito nesta quarta-feira, 19

Além do início do Festival Hallelluya, amanhã acontece o jogo do Ceará contra o Villa Nova, válido para a 18º rodada da Série B do Brasileirão, que acontece na Arena Castelão, em Fortaleza. Como o estádio fica perto do CEU, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) precisou fazer esquemas de controle de trânsito.

Serão colocados 30 agentes e operadores de tráfego no entorno do Castelão, entre 17h e 0h30min. A operação se concentrará nas vias de acesso ao estádio, como as avenidas do Contorno, Alberto Craveiro, Paulino Rocha e a rotatória. O jogo está previsto para iniciar às 21h30min.

Ao fim da partida, medidas para facilitar a saída dos condutores serão adotadas, com o objetivo de facilitar o fluxo de veículos que segue para a BR-116, para o bairro Cidade dos Funcionários e Aldeota.

Para o Festival Hallelluya, a operação iniciará às 15 horas com a coibição de estacionamento irregular no entorno do local do evento e apoio à travessia de pedestres na avenida Alberto Craveiro e Dr. Silas Munguba. Para a operação, cerca de 80 agentes estarão presentes para o controle do tráfego.

Para melhorar a chegada ao local do Hallelluya, a AMC orienta que os veículos particulares acessem o local pela avenida Alberto Craveiro e os veículos fretados pela avenida Doutor Silas Munguba.

Os pontos de bloqueio serão montados nos seguintes cruzamentos, a partir das 16 horas. Veja quais são:

- Dr. Silas Munguba X Rua Antônio Ferreira

- Rua Antônio Ferreira x Rua Antônio Farias

- Dr. Silas Munguba x Rua Corumbá

- Rua Corumbá x Rua Antônio Farias