Dois homens são presos por roubo e posse ilegal de arma de fogo em Fortaleza

Dois homens foram presos suspeitos de roubarem um motorista de aplicativo, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. A ação conduzida pela Força Tática da 3ª Cia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na captura dos suspeitos e no confisco de uma arma de fogo de uso restrito. A prisão aconteceu nessa terça-feira, 4.

Em meio a um patrulhamento ostensivo, os agentes foram avisados sobre um assalto e que no delito, os suspeitos armados em uma moto roubaram os pertences de um motorista de aplicativo. Após buscas, os homens foram localizados mas não responderam a ordem de parada dada pelos militares.

Com isso, houve perseguição na avenida Leste Oeste, quando os indivíduos perderam o controle da motocicleta e foram abordados. Na ação, os policiais encontraram um revólver com a numeração suprimida, munições e o aparelho celular da vítima.

Os suspeitos Wesley Lucas da Silva Rosa, de 23 anos, e Francisco Felipe Araújo Xavier, de 25 anos, foram conduzidos a uma unidade policial. O inquérito foi instaurado no 34º Distrito Policial, embasado nos crimes de roubo e receptação.