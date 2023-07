Homem apontado como chefe de facção atuante em Mulungu é preso em Fortaleza

O suposto líder do grupo criminoso tinha quatro decisões judiciais em aberto; junto com ele, foram apreendidas pistolas e munições

Um homem acusado de chefiar uma facção criminosa atuante no município de Mulungu, a cerca de 105 km de Fortaleza, foi preso na Capital. Antônio Gilliard Oliveira dos Santos, 40, foi localizado no bairro da Maraponga, junto a duas pistolas e munições, que foram apreendidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Prisão foi na última quinta-feira, 29, e detalhada pela Polícia nesta terça, 4.

O suspeito tinha quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, organização criminosa, corrupção de menores e roubo, cometidos na região norte do Estado. Além destes, outros delitos como porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, resistência, dano e adulteração de chassi e crimes de trânsito fazem parte de sua ficha criminal.

Gilliard estava foragido desde que se tornou alvo das investigações e tentou fugir durante o momento da prisão. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suposto fugitivo ainda jogou a esposa e o filho para fora do carro em movimento antes de ser alcançado e preso.

Após a operação, o suspeito foi direcionado até a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo, direção veicular perigosa, dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, além de dano qualificado. As investigações agora objetivam a prisão dos demais integrantes do grupo criminoso que Gilliard é acusado de chefiar.

As averiguações foram conduzidas pela Polícia Civil, através da Draco, em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Whatsapp da Draco: (85) 98969-0182