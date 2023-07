Diretor de escola em Caucaia é preso suspeito de estuprar adolescente

Um homem de 49 anos foi preso na manhã dessa terça-feira, 4, no bairro da Aldeota, em Fortaleza, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. O acusado é diretor de uma instituição de ensino no município de Caucaia, a cerca de 20 km da capital, e teria cometido o crime dentro da sala onde trabalhava na escola após a jovem procurá-lo para conseguir informações sobre um curso.

Junto ao investigado, que não teve a identidade divulgada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apreendeu dois notebooks e um celular. Em um dos aparelhos, foram encontrados conteúdos de pornografia infantojuvenil.

Leia Mais Apontado como um dos fundadores de facção do CE progride para regime aberto

Homicídios: Fortaleza tem redução, mas Região Metropolitana apresenta aumento

Homem é preso por estupro de vulnerável e divulgação de pornografia infantil em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações começaram em abril deste ano, quando policiais civis tomaram conhecimento sobre o abuso. Após coleta de informações sobre o crime, a PC-CE solicitou ao poder judiciário um mandado de prisão preventiva.

Após a operação, o diretor e os aparelhos foram levados à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde os trâmites foram realizados. As investigações do caso continuam para buscar o envolvimento do preso em outros crimes.